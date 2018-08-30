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Дальнее зарубежье 30.08.2018 18:47

Германия прохладно отнеслась к идее единого бюджета еврозоны

Германия не спешит поддерживать идею единого бюджета еврозоны, которая является одним из центральных требований французского президента Эммануэля Макрона, пишет Financial Times.

В Берлине считают, что приоритет следует отдать другим инициативам, направленным на повышение устойчивости валютного блока.

По словам заместителя министра финансов ФРГ Йорга Кукиса, планы создания бюджета еврозоны не должны отвлекать участников от переговоров о бюджете ЕС на следующий плановый этап - с 2020-го по 2027 год.

"Почему мы должны ослаблять ЕС, создавая параллельную структуру?" - задается вопросом Й.Кукис. Он считает, что более правильным будет понять, как бюджет ЕС должен "усиливать стабильность, конкурентоспособность и конвергенцию" стран блока.

Между тем президент Франции говорил, что у еврозоны должны быть свои финансовые возможности на случай очередного кризиса. Э.Макрон полагает, что такой бюджет можно финансировать из существующих взносов отдельных государств, а также потенциально за счет новых общеевропейских налогов и сборов.

Как утверждает Э.Макрон, бюджет еврозоны должен быть эквивалентен нескольким процентам ее ВВП, что означает не одну сотню миллиардов евро.

При этом представители Франции подчеркивали, что предлагаемый вариант фундаментально отличается от бюджета ЕС, который формируется из 7-летних программ расходования средств в различных сферах - от субсидий фермерам до научных исследований.

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Тэги: ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, БЮДЖЕТ, ОТНОШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]