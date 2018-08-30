Норвежский министр оставил свой пост ради карьеры супруги

Министр транспорта и коммуникации Норвегии Кетил Сульвик-Ольсен решил оставить свой пост для того, чтобы дать возможность построить карьеру своей супруге, сообщают в четверг европейские СМИ.
"Было прекрасно занимать пост министра транспорта и коммуникации, и я бы с удовольствием продолжал бы занимать эту должность всю свою жизнь. Но сейчас я подошел к моменту в жизни, когда пришло время, чтобы моя жена смогла исполнить свою мечту", - сказал он.
По его словам, вместе с супругой и двумя детьми они переезжают в США, поскольку его супруге поступило предложение о работе в крупной детской больнице в американском штате Алабама.
"Когда появляется такая фантастическая возможность, надо обязательно ей пользоваться. Она жертвовала собой ради меня, теперь моя очередь сделать то же самое для нее ", - добавил министр.
В соцсетях уже активно отреагировали на подобное решение министра, назвав его "заслуживающим уважения" и "фантастическим примером для других мужчин".
Согласно недавнему докладу Всемирного экономического форума (швейцарская неправительственная организация), Норвегия занимает второе место в рейтинге стран по равноправию мужчин и женщин, уступая лишь Исландии.
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