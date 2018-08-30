Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили вопросы сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Грузии Эльмар Мамедьяров и Давид Залкалиани на встрече в четверг в Баку обсудили вопросы сотрудничества в рамках различных международных организаций и выразили согласие на продолжение совместной работы в этом направлении.

"Министры отметили взаимовыгодное стратегическое партнерство и подчеркнули, что оно является важным фактором прогресса в регионе. Было отмечено, что энергетические и транспортные региональные проекты, в которых участвуют обе страны, помимо экономического развития, служат восстановлению мира и стабильности в регионе», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Министры отметили, что двусторонние взаимоотношение между Азербайджаном и Грузией перешли в новый трехсторонний формат сотрудничества - Азербайджан-Турция-Грузия.

Б.Рустамбеков