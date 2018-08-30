Глава МИД Франции призывает создать механизмы, которые позволят Ирану участвовать в торговле в условиях санкций США

Европе важно приступить к созданию финансовых механизмов, способных помочь Ирану продолжать участие в международной торговле, несмотря на санкции США, заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Нам нужно начать работу над финансовыми механизмами, которые позволят Ирану продолжать торговлю", - заявил он в преддверие неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Вене.
"Параллельно с этим Ирану нужно продолжать соблюдать условия соглашения по атому. Я думаю, что он это и делает", - добавил французский министр.
Ж.-И.Ле Дриан констатировал, что соглашение по атому между Ираном и международными посредниками "по-прежнему живо, несмотря на выход из него США".
Вместе с тем, он предупредил, что Франция и ее партнеры намерены обсуждать с Тегераном важные проблемы: иранскую программу по разработке баллистических ракет и роль Ирана в событиях в ближневосточном регионе.
"Нам нужно будет обсудить это, и Иран должен это понимать", - заявил министр иностранных дел Франции.
Ранее в этом году президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из соглашения по атому с Ираном и о намерении поэтапно восстановить американские санкции против Тегерана.
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