Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9887 RUR   0.025 GBR   2.2147 TRY   0.2602

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.53 Brent   75.95

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 36° Завтра 20° 30° 2 Сен 21° 29° 3 Сен 19° 29°

Дальнее зарубежье 30.08.2018 19:02

Глава МИД Франции призывает создать механизмы, которые позволят Ирану участвовать в торговле в условиях санкций США

Европе важно приступить к созданию финансовых механизмов, способных помочь Ирану продолжать участие в международной торговле, несмотря на санкции США, заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Нам нужно начать работу над финансовыми механизмами, которые позволят Ирану продолжать торговлю", - заявил он в преддверие неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Вене.

"Параллельно с этим Ирану нужно продолжать соблюдать условия соглашения по атому. Я думаю, что он это и делает", - добавил французский министр.

Ж.-И.Ле Дриан констатировал, что соглашение по атому между Ираном и международными посредниками "по-прежнему живо, несмотря на выход из него США".

Вместе с тем, он предупредил, что Франция и ее партнеры намерены обсуждать с Тегераном важные проблемы: иранскую программу по разработке баллистических ракет и роль Ирана в событиях в ближневосточном регионе.

"Нам нужно будет обсудить это, и Иран должен это понимать", - заявил министр иностранных дел Франции.

Ранее в этом году президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из соглашения по атому с Ираном и о намерении поэтапно восстановить американские санкции против Тегерана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ИРАН, АТОМ


Похожие новости


Рухани обсудил с Макроном предстоящий саммит РФ, Ирана и Турции, а также СВПД Глава МИД Франции не считает нарушением СВПД решение Ирана увеличить мощности по обогащению урана Президент Франции предупредил о риске конфликта с Ираном Ядерную сделку с Ираном надо сохранить, Тегеран выполняет обязательства - Макрон Макрон призвал к деэскалации в отношениях между Ираном и Израилем Макрон в беседе с Рухани подтвердил желание Парижа поддерживать СВПД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]