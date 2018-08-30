Оборонные ведомства ЕС будут участвовать в решении проблемы высадки спасенных на море мигрантов - Могерини

В настоящее время осуществляется стратегический анализ операции ЕС по борьбе с контрабандой людей в Средиземном море "София", заявила в четверг в Вене высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.
"Мандат операции истечет в конце года. Мы должны ускорить работу по ее пересмотру. Дискуссии необходимы в любом случае. Мы должны обсудить план операции до конца декабря. И, как вы знаете, остается вопрос разделения ответственности, что касается высадки лиц, прибывающих на нашу территорию", - сказала глава дипломатии ЕС на пресс-конференции после неформальной встречи министров обороны стран ЕС в австрийской столице.
По ее словам, участники совещания поддержали операцию "София", считая ее ключевой и стратегической, и высказались за ее продолжение.
Высокий представитель ЕС сослалась на число нейтрализованных в ходе операции судов перевозчиков, арестованных контрабандистов, на уменьшение количества погибших в море мигрантов и сокращение общего числа прибывающих в ЕС по морю на 80%. "Результат говорит сам за себя. Операция "София" работает", - констатировала Ф.Могерини.
Она считает, что на встрече удалось прийти к прагматическому подходу, что и "следовало ожидать от министров обороны".
Главы оборонных ведомств, отметила Ф.Могерини, договорились продолжать сотрудничество с целью найти практические решения для проблемы высаживаемых на берег мигрантов.
При этом она уточнила: "Сегодня это только один из элементов операции "София", и высадки с ее судов представляют меньше 10% всех происходящих на европейской территории высадок". Но, хотя это и не входит в прямую компетенцию министров обороны, речь идет о разделении ответственности в решении миграционной проблемы.
"Мы постараемся работать конструктивным образом, как это происходило сегодня, чтобы получить конкретный результат, надеюсь, в ближайшие недели. Задача, конечно, не будет простой, но она требует решения", - подчеркнула глава европейской дипломатии.
"В настоящее время нет консенсуса для практических решений, но есть консенсус, что касается воли найти такие решения", - добавила Ф.Могерини.
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