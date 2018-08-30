Иран соблюдает ядерную сделку - МАГАТЭ

Иран продолжает придерживаться условий международного соглашения по ядерной программе, говорится в очередном квартальном докладе МАГАТЭ.
Согласно докладу организации, масштабы деятельности Ирана в ядерной сфере по-прежнему не превышают лимитов, установленных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.
Иран обогащает уран не в больших объемах, чем позволяет СВПД, а запасы обогащенного урана и прочих подобных материалов не превышают лимиты СВПД. В частности, по данным МАГАТЭ, на 18 августа иранские запасы низкообогащенного урана составляли 139,4 кг в то время, как Иран имеет право на 202,8 кг этого материала. Также, по данным на 25 августа, у Ирана имелись 122,9 т тяжелой воды, меньше чем 130 т, предусмотренных СВПД.
Кроме того, в МАГАТЭ уверены, что Иран обеспечивает достаточно широкий доступ к объектам, имеющим отношение к его ядерной программе.
Этот доклад МАГАТЭ стал вторым квартальным отчетом с момента выхода США из СВПД, когда 8 мая этого года об этом объявил президент США Дональд Трамп. Он также заявил о начале восстановления в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.
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