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Регион 30.08.2018 17:35

Иран соблюдает ядерную сделку - МАГАТЭ

Иран продолжает придерживаться условий международного соглашения по ядерной программе, говорится в очередном квартальном докладе МАГАТЭ.

Согласно докладу организации, масштабы деятельности Ирана в ядерной сфере по-прежнему не превышают лимитов, установленных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Иран обогащает уран не в больших объемах, чем позволяет СВПД, а запасы обогащенного урана и прочих подобных материалов не превышают лимиты СВПД. В частности, по данным МАГАТЭ, на 18 августа иранские запасы низкообогащенного урана составляли 139,4 кг в то время, как Иран имеет право на 202,8 кг этого материала. Также, по данным на 25 августа, у Ирана имелись 122,9 т тяжелой воды, меньше чем 130 т, предусмотренных СВПД.

Кроме того, в МАГАТЭ уверены, что Иран обеспечивает достаточно широкий доступ к объектам, имеющим отношение к его ядерной программе.

Этот доклад МАГАТЭ стал вторым квартальным отчетом с момента выхода США из СВПД, когда 8 мая этого года об этом объявил президент США Дональд Трамп. Он также заявил о начале восстановления в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

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Тэги: МАГАТЭ, ИРАН, АТОМ, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]