АПБ предотвратило ввоз в Азербайджан из Украины около 34 тонн конины

Агентство продовольственной безопасности (АПБ) предотвратило ввоз в Азербайджан из Украины около 34 тонн мяса.

"Грузинская компания «G&A Group» по заказу азербайджанской компании «Tursan-İ» закупила в Украине 33,991 тонн мороженого мяса, которое по международным ветеринарным сертификатам проходило как говядина", - отмечается в сообщении АПБ.

В соответствии с законодательством Азербайджана, для определения показателей безопасности мяса и определения его происхождения были взяты образцы и направлены в лабораторию Института продовольственной безопасности.

"В ходе исследований было выявлено, что взятые образцы являются кониной. В связи с этим импорт данной продукции со стороны АПБ был приостановлен", - говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков