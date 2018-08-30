АПБ предотвратило ввоз в Азербайджан из Украины около 34 тонн конины

Агентство продовольственной безопасности (АПБ) предотвратило ввоз в Азербайджан из Украины около 34 тонн мяса.
"Грузинская компания «G&A Group» по заказу азербайджанской компании «Tursan-İ» закупила в Украине 33,991 тонн мороженого мяса, которое по международным ветеринарным сертификатам проходило как говядина", - отмечается в сообщении АПБ.
В соответствии с законодательством Азербайджана, для определения показателей безопасности мяса и определения его происхождения были взяты образцы и направлены в лабораторию Института продовольственной безопасности.
"В ходе исследований было выявлено, что взятые образцы являются кониной. В связи с этим импорт данной продукции со стороны АПБ был приостановлен", - говорится в сообщении.
Б.Рустамбеков
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