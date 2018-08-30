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Бизнес и законодательство 30.08.2018 17:44

АПБ предотвратило ввоз в Азербайджан из Украины около 34 тонн конины

Агентство продовольственной безопасности (АПБ) предотвратило ввоз в Азербайджан из Украины около 34 тонн мяса.

"Грузинская компания «G&A Group» по заказу азербайджанской компании «Tursan-İ» закупила в Украине 33,991 тонн мороженого мяса, которое по международным ветеринарным сертификатам проходило как говядина", - отмечается в сообщении АПБ.

В соответствии с законодательством Азербайджана, для определения показателей безопасности мяса и определения его происхождения были взяты образцы и направлены в лабораторию Института продовольственной безопасности.

"В ходе исследований было выявлено, что взятые образцы являются кониной. В связи с этим импорт данной продукции со стороны АПБ был приостановлен", - говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АПБ, КОНИНА, ИМПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]