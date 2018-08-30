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Это интересно 30.08.2018 17:47

Глава МИД Австрии продемонстрировала журналистам обручальное кольцо

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, ранее сыгравшая свадьбу, показала в четверг журналистам обручальное кольцо.

"Это обручальное кольцо. Это то, что мы называем "утренним даром", - сказала К.Кнайссль, продемонстрировав это украшение журналистам в Вене, где проходит встреча глав МИД стран ЕС.

К.Кнайссль сыграла свадьбу 18 августа. На ней присутствовал и президент РФ Владимир Путин, который станцевал с невестой танец, а также преподнес К.Кнайссль букет желтых цветов.

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Тэги: АВСТРИЯ, МИНИСТР, КОЛЬЦО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]