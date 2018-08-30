Глава МИД Австрии продемонстрировала журналистам обручальное кольцо

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, ранее сыгравшая свадьбу, показала в четверг журналистам обручальное кольцо.
"Это обручальное кольцо. Это то, что мы называем "утренним даром", - сказала К.Кнайссль, продемонстрировав это украшение журналистам в Вене, где проходит встреча глав МИД стран ЕС.
К.Кнайссль сыграла свадьбу 18 августа. На ней присутствовал и президент РФ Владимир Путин, который станцевал с невестой танец, а также преподнес К.Кнайссль букет желтых цветов.
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