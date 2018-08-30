Европа заинтересована в том, чтобы война в Сирии не продлилась долго - глава МИД Австрии

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль в четверг заявила, что в Идлибе приближается возможное решающее сражение между Дамаском и повстанцами.
"Мы надеемся, что военные действия в Сирии не затянутся", - сказала К.Кнайссль, выступая перед журналистами на встрече глав МИД стран ЕС в Вене.
"Успешные военные действия проводились в Африне, а также некоторые наблюдатели говорят о приближении решающего столкновения сторон в Идлибе", - добавила она.
При этом К.Кнайссль напомнила о недавних переговорах между Москвой и Вашингтоном.
"Я помню, что недавно (советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон - ИФ) провел несколько дней в Москве", - отметила глава австрийского внешнеполитического ведомства.
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