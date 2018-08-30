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Дальнее зарубежье 30.08.2018 19:35

Европа заинтересована в том, чтобы война в Сирии не продлилась долго - глава МИД Австрии

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль в четверг заявила, что в Идлибе приближается возможное решающее сражение между Дамаском и повстанцами.

"Мы надеемся, что военные действия в Сирии не затянутся", - сказала К.Кнайссль, выступая перед журналистами на встрече глав МИД стран ЕС в Вене.

"Успешные военные действия проводились в Африне, а также некоторые наблюдатели говорят о приближении решающего столкновения сторон в Идлибе", - добавила она.

При этом К.Кнайссль напомнила о недавних переговорах между Москвой и Вашингтоном.

"Я помню, что недавно (советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон - ИФ) провел несколько дней в Москве", - отметила глава австрийского внешнеполитического ведомства.

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Тэги: АВСТРИЯ, СИРИЯ, МИНИСТР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]