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СНГ 30.08.2018 19:47

Владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев - ACMG

Новым владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев, его бывший главред Николай Усков вернётся в издание на новую должность редакционного директора, обязанности главреда вновь будет исполнять шеф-редактор журнала Николай Мазурин.

"30 августа 2018 года журнал Forbes Россия сменил владельца. Бизнесмен Магомед Мусаев выкупил у Александра Федотова 100% долей компании "AC РУС МЕДИА". В составе сделки правообладатель бренда, компания Forbes Media LLC, продлила до 2023 года лицензию на издание Forbes в России", - говорится в заявлении, поступившем в "Интерфакс" от бывшего издателя журнала медиа-группы ACMG.

В документе отмечается, что издателем Forbes назначена Наталья Гандурина, исполнять обязанности главного редактора будет Николай Мазурин, Николай Усков вернется в Forbes на новую позицию редакционного директора.

"Структуры Магомеда Мусаева возьмут на себя погашение долгов по налогам и другим платежам Forbes Россия. Наталья Гандурина и Николай Усков согласились отозвать свои иски к компании "AC РУС МЕДИА". В свою очередь Александр Федотов отозвал иск к Николаю Ускову", - отмечается в заявлении.

Ранее Н.Усков оспорил в суде свое увольнении в начале июня из издания, а А.Федотов в свою очередь в начале августа обратился в суд с исками к экс-главред журнала о защите чести и достоинства за его публичные высказывания, которые, по его мнению не соответствовали действительности.

Правообладатель бренда, компания Forbes Media LLC одобрила переход Forbes Россия к структурам Магомеда Мусаева, отмечается в сообщении.

Владелец ACMG Александр Федотов, чьи слова приводятся в релизе, выразил благодарность М.Мусаеву за то, что он "в непростой для компании момент он нашел возможность прийти на помощь".

"Уверен, что при его поддержке Forbes Россия сохранит лидерство на рынке деловых медиа. Учитывая обширный опыт г-на Мусаева в создании и продвижении международных инновационных проектов, Forbes, несомненно, сможет выйти на новый уровень. Я рад, что наше соглашение было всецело поддержано правообладателями бренда Forbes", - сказал А.Федотов.

В свою очередь М.Мусаев заявил, что "Forbes - журнал со столетней историей".

"В мире немного брендов, которые обладают таким достоинством и харизмой. Независимость редакционной политики, преданность высоким профессиональным стандартам, твердость в их отстаивании превратили Forbes Россия в один из самых влиятельных журналов не только в нашей стране. Он пользуется заслуженным уважением и за ее пределами", - заявил М.Мусаев, чьи слова приводятся в заявлении.

Бизнесмен выразил уверенность, что "общими усилиями мы дадим новый импульс развитию журнала как площадки, аккумулирующей лучшие идеи, предпринимательский дух и творческую энергию наших героев и читателей".

М.Мусаев - российский предприниматель, основатель и президент международного холдинга Global Venture Alliance (GVA), управляющего портфелем инвестиций на $120 млн, созданным в 2011 году с площадками в Сан-Франциско и Москве. созданная в 2011 году. Холдинг объединяет акселерационные и образовательные программы, венчурные и благотворительные фонды, а также исследовательские институты.

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Тэги: РОССИЯ, FORBES, ВЛАДЕЛЕЦ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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