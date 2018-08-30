Россия и Турция продолжают контакты о ситуации в Идлибе - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция продолжают контакты по вопросу Идлиба, конкретных сроков операции в этом регионе Сирии пока не установлено.
"Что касается российско-турецких контактов, прежде всего, по решению вопросов, связанных с разрядкой ситуации в зоне деэскалации Идлиб, с недопущением дальнейшего использования этой зоны террористами, прежде всего "Джабхат ан-Нусрой" (террористическая организация), и с задачами, связанными с размежеванием вооруженной оппозиции, готовой к диалогу, с правительством и террористов, то эти контакты продолжаются", - сказал С.Лавров в четверг по итогам переговоров с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.
Так С.Лавров ответил на вопрос журналистов, может ли ситуация в Идлибе может быть разрешена до намеченного на начало сентября саммита Россия-Турция-Иран.
По словам С.Лаврова, "у нас (РФ и Турции) нет каких-то искусственных сроков, надо сделать как можно скорее".
"Как только договоренность будет достигнута, вы о ней узнаете", - заявил С.Лавров.
Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили вопросы сотрудничества
Политологи ожидают, что Путин и Алиев на встрече в Сочи обсудят Транскаспийский газопровод, поставки вооружений, Карабах и Сирию
Встреча Алиева и Путина придаст новый импульс всестороннему развитию азербайджано-российских отношений – завсектором Администрации президента Азербайджана
Прямой и гарантированный внешний госдолг Азербайджана в I полугодии вырос на 2%
АПБ предотвратило ввоз в Азербайджан из Украины около 34 тонн конины
Глава МИД Австрии продемонстрировала журналистам обручальное кольцо
Норвежский министр оставил свой пост ради карьеры супруги
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Президент Алиев выделил около 4 млн манатов на создание мастерской по производству ковров и строительство детсада в Исмаиллах
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Caspian European Club провел бизнес-форум с Государственным Агентством Обязательного Медицинского Страхования
Определились победители лотереи организованной Bakcell и Bank of Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений