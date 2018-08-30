Россия и Турция продолжают контакты о ситуации в Идлибе - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция продолжают контакты по вопросу Идлиба, конкретных сроков операции в этом регионе Сирии пока не установлено.

"Что касается российско-турецких контактов, прежде всего, по решению вопросов, связанных с разрядкой ситуации в зоне деэскалации Идлиб, с недопущением дальнейшего использования этой зоны террористами, прежде всего "Джабхат ан-Нусрой" (террористическая организация), и с задачами, связанными с размежеванием вооруженной оппозиции, готовой к диалогу, с правительством и террористов, то эти контакты продолжаются", - сказал С.Лавров в четверг по итогам переговоров с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

Так С.Лавров ответил на вопрос журналистов, может ли ситуация в Идлибе может быть разрешена до намеченного на начало сентября саммита Россия-Турция-Иран.

По словам С.Лаврова, "у нас (РФ и Турции) нет каких-то искусственных сроков, надо сделать как можно скорее".

"Как только договоренность будет достигнута, вы о ней узнаете", - заявил С.Лавров.