Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9887 RUR   0.025 GBR   2.2147 TRY   0.2602

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.53 Brent   75.95

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 37° Завтра 20° 30° 1 Сен 21° 29° 2 Сен 19° 29°

Дальнее зарубежье 30.08.2018 18:11

Россия и Турция продолжают контакты о ситуации в Идлибе - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция продолжают контакты по вопросу Идлиба, конкретных сроков операции в этом регионе Сирии пока не установлено.

"Что касается российско-турецких контактов, прежде всего, по решению вопросов, связанных с разрядкой ситуации в зоне деэскалации Идлиб, с недопущением дальнейшего использования этой зоны террористами, прежде всего "Джабхат ан-Нусрой" (террористическая организация), и с задачами, связанными с размежеванием вооруженной оппозиции, готовой к диалогу, с правительством и террористов, то эти контакты продолжаются", - сказал С.Лавров в четверг по итогам переговоров с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

Так С.Лавров ответил на вопрос журналистов, может ли ситуация в Идлибе может быть разрешена до намеченного на начало сентября саммита Россия-Турция-Иран.

По словам С.Лаврова, "у нас (РФ и Турции) нет каких-то искусственных сроков, надо сделать как можно скорее".

"Как только договоренность будет достигнута, вы о ней узнаете", - заявил С.Лавров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИДЛИБ


Похожие новости


Москва и Анкара в последние месяцы регулярно обсуждают тему Идлиба - Лавров Число пострадавших в ДТП в Анталье россиян выросло до 13 - Ростуризм Глава МИД Турции не считает отношения с Россией альтернативой отношениям с США и ЕС Макрон высказался за стратегическое партнерство Европы с Россией и Турцией Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию с визитом в ближайшее время - глава МИД Турции Москва и Анкара договорились о консультациях по вопросам упрощения режима взаимных поездок отдельных категорий граждан - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]