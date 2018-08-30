Деятельность Путина на посту главы государства одобряют 70 % россиян - опрос

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в августе слегка подрос, одновременно примерно на те же значения уменьшилось количество россиян, считающих, что страна развивается в правильном направлении, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в четверг в "Интерфакс".
По данным социологов центра, деятельность главы государства одобряют 70% россиян, тогда как в июле такое мнение разделяли 67% опрошенных. Противоположной точки зрения придерживаются 30% респондентов (в июле - 32%).
К деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева с одобрением относятся 28% россиян (в июле - 31%). Не одобряют работу главы правительства 71% опрошенных (в июле - 69%).
По результатам опроса, треть россиян одобряют деятельность кабинета министров (в июле 37%). Противоположной точки зрения придерживаются две трети респондентов (в июле 62%).
Что касается одобрения деятельности Государственной Думы, то, по данным за август, положительную оценку дали 30% россиян (в июле 33%). Обратной точки зрения придерживаются 68% респондентов (в июле - 65%), свидетельствуют данные "Левада-центра".
Результаты исследования показывают, что респондентов, считающих, что дела в России идут в правильном направлении, в августе стало на 3% меньше, чем в июле (45% и 48% соответственно). В свою очередь, 43% опрошенных считают, что страна движется по неверному пути (в июле - 40%). 12% респондентов затруднились дать ответ о своих оценках правильности курса, которым следует Россия.
Опрос был проведен 23-30 августа по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.
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