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СНГ 30.08.2018 20:14

Деятельность Путина на посту главы государства одобряют 70 % россиян - опрос

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в августе слегка подрос, одновременно примерно на те же значения уменьшилось количество россиян, считающих, что страна развивается в правильном направлении, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в четверг в "Интерфакс".

По данным социологов центра, деятельность главы государства одобряют 70% россиян, тогда как в июле такое мнение разделяли 67% опрошенных. Противоположной точки зрения придерживаются 30% респондентов (в июле - 32%).

К деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева с одобрением относятся 28% россиян (в июле - 31%). Не одобряют работу главы правительства 71% опрошенных (в июле - 69%).

По результатам опроса, треть россиян одобряют деятельность кабинета министров (в июле 37%). Противоположной точки зрения придерживаются две трети респондентов (в июле 62%).

Что касается одобрения деятельности Государственной Думы, то, по данным за август, положительную оценку дали 30% россиян (в июле 33%). Обратной точки зрения придерживаются 68% респондентов (в июле - 65%), свидетельствуют данные "Левада-центра".

Результаты исследования показывают, что респондентов, считающих, что дела в России идут в правильном направлении, в августе стало на 3% меньше, чем в июле (45% и 48% соответственно). В свою очередь, 43% опрошенных считают, что страна движется по неверному пути (в июле - 40%). 12% респондентов затруднились дать ответ о своих оценках правильности курса, которым следует Россия.

Опрос был проведен 23-30 августа по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ВЛАСТЬ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]