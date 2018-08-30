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Дальнее зарубежье 30.08.2018 21:16

Трамп заявил, что увольнение юридического советника Макгана не связано с расследованием Мюллера

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его решение об увольнении юридического советника Белого дома Дона Макгана не связано с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу возможного сговора предвыборного штаба Д.Трампа с Россией.

"Лживая охота на ведьм (расследование возможного вмешательства России в выборы в США - ИФ) не имеет никакого, даже малейшего отношения к моему решению относительно Дона Макгана", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

"Я очень взволнован относительно того, кто займет место Макгана на посту юридического советника Белого дома!" - добавил он, подчеркнув, что хорошо относится к уволенному советнику.

Ранее Д.Трамп объявил о том, что осенью отправит в отставку юридического советника Белого дома Дона Макгана. Д.Макган активно сотрудничал с расследованием спецпрокурора Р.Мюллера, посвященным возможному вмешательству России в американские выборы 2016 года.

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Тэги: ТРАМП, ЮРИСКОНСУЛЬТ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]