Трамп заявил, что увольнение юридического советника Макгана не связано с расследованием Мюллера

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его решение об увольнении юридического советника Белого дома Дона Макгана не связано с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу возможного сговора предвыборного штаба Д.Трампа с Россией.

"Лживая охота на ведьм (расследование возможного вмешательства России в выборы в США - ИФ) не имеет никакого, даже малейшего отношения к моему решению относительно Дона Макгана", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

"Я очень взволнован относительно того, кто займет место Макгана на посту юридического советника Белого дома!" - добавил он, подчеркнув, что хорошо относится к уволенному советнику.

Ранее Д.Трамп объявил о том, что осенью отправит в отставку юридического советника Белого дома Дона Макгана. Д.Макган активно сотрудничал с расследованием спецпрокурора Р.Мюллера, посвященным возможному вмешательству России в американские выборы 2016 года.