Грузия и Азербайджан объединят усилия в борьбе с героиновым трафиком из Ирана - глава грузинского МВД

Грузия и Азербайджан намерены совместно противодействовать наркотрафику из Ирана, заявил глава грузинского МВД Георгий Гахария на встрече в Баку с азербайджанским коллегой Рамилем Усубовым.
"Мы планируем совместно бороться с трафиком героина из Ирана. Это очень серьезный вызов и думаю, что здесь выходом является только трансграничное сотрудничество. По-другому, отдельным государствам осуществлять эффективную борьбу с подобным транзитом будет достаточно затруднительно", - приводит словам Г.Гахария пресс-служба МВД Грузии.
Участники встречи также обсудили вопросы усиления пограничного контроля, региональной безопасности и безопасности туристических потоков, отмечается в сообщении.
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