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Регион 30.08.2018 18:34

Грузия и Азербайджан объединят усилия в борьбе с героиновым трафиком из Ирана - глава грузинского МВД

Грузия и Азербайджан намерены совместно противодействовать наркотрафику из Ирана, заявил глава грузинского МВД Георгий Гахария на встрече в Баку с азербайджанским коллегой Рамилем Усубовым.

"Мы планируем совместно бороться с трафиком героина из Ирана. Это очень серьезный вызов и думаю, что здесь выходом является только трансграничное сотрудничество. По-другому, отдельным государствам осуществлять эффективную борьбу с подобным транзитом будет достаточно затруднительно", - приводит словам Г.Гахария пресс-служба МВД Грузии.

Участники встречи также обсудили вопросы усиления пограничного контроля, региональной безопасности и безопасности туристических потоков, отмечается в сообщении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, НАРКОТРАФИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]