Цена акций Amazon впервые превысила $2000, капитализация компании приблизилась к $1 трлн

Акции интернет-ритейлера Amazon.com Inc. активно дорожают в четверг, а капитализация компании приближается к $1 трлн.

Котировки к 18:48 увеличились на 1,12%, до $2020,45 за акцию. Рыночная стоимость компании превысит $1 трлн, если ее акции достигнут отметки в $2050,27.

В настоящее время единственной компанией в США, которая стоит больше $1 трлн, является Apple - эта высота покорилась ей 2 августа. Сейчас ее капитализация составляет $1,08 трлн.

С начала года акции Apple подорожали на 32%, Amazon - на 73%. Сближение стоимости компаний резко ускорилось в текущем году, особенно с конца марта, когда Amazon обогнала Alphabet и заняла второе место по капитализации.

Amazon.com Inc. была основана в 1994 года и провела IPO на бирже NASDAQ в 1997 году. Цена размещения составила $18, и с учетом трех сплитов эти $18 за прошедшие годы превратились в более чем $22,2 тыс.

Ранее основатель и CEO интернет-ритейлера Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории. Его состояние превысило $150 млрд. Предыдущий рекорд принадлежал основателю Microsoft Биллу Гейтсу - в 1990 году он владел $100 млрд, что в текущих ценах означает $149 млрд.

Дж.Безосу осталось покорить еще один рекорд - по соотношению личного состояния и ВВП США. Отмечается, что богатство Джона Рокфеллера, первого долларового миллиардера в мире, в начале 20-го века составляло около 2% американского ВВП. Для того чтобы сравняться с ним, главе Amazon нужно иметь на счету порядка $350 млрд.