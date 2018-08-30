Panasonic перенесет европейскую штаб-квартиру из Великобритании в Нидерланды

Японский производитель электроники Panasonic Corp. планирует перенести штаб-квартиру своего европейского подразделения из Лондона в Амстердам из-за выхода Великобритании из ЕС, сообщает агентство Bloomberg.

Компания обсуждала это решение последние 15 месяцев, заявил глава бизнеса Panasonic в Европе Лоран Абадие.

Ранее свои европейские штаб-квартиры пообещали перенести из Великобритании в различные страны ЕС многие крупные международные корпорации, которые опасаются выхода страны без заключения соглашения о свободной торговле. В этом случае они лишатся беспрепятственного доступа на европейский рынок.

На Европу приходится примерно 10% мировых продаж Panasonic.