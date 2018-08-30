Завсектором АП Азербайджана передал Пашиняну и его супруге материалы для улучшения их знаний по истории армяно-азербайджанских отношений

Радиостанция «Эхо Москвы» передаст премьер-министру Армении Николу Пашиняну и его супруге Анне Акопян брошюру "О причинах исчезновения книги Иосифа Орбели", автором которой является завсектором Администрации президента (АП) Азербайджана Фуад Ахундов.

Ф.Ахундов в четверг в ходе интервью на "Эхо Москвы" попросил радиостанцию передать премьеру Армении и его супруге эту брошюру, а также книгу "Необъявленная война" с целью повышения их знаний об армяно-азербайджанском конфликте. Ведущие радиостанции согласились исполнить его просьбу.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что в 80-х годах прошлого века ни один азербайджанец, покинувший Армению, не погиб.

«Пашинян не лукавил, когда говорил, что изгнание азербайджанцев из Армении происходило очень миролюбиво, что их даже не выгоняли, а провожали и ни одного человека не погибло. Я знаю, что он действительно так и думает, так как он тогда учился в средней школе в Иджеване (Н.Пашинян 1975 г.р. - ИФ), которая ранее веками было азербайджанским селом Газахского района и в том районе все было относительно нормально. Я его понимаю, так как у него не было информации о реальной ситуации в целом", - сказал Ф.Ахундов в эфире радиостанции.

«Я хотел бы, чтобы вы передали Пашиняну книгу, которая свидетельствует о том, как 216 человек были убиты в это же время», - сказал Ф.Ахундов.

По его словам, есть и армянские источники, в которых говорится об убийстве азербайджанцев при изгнании из Армении. "Даже армянская журналистка признавала, что только в одном Гугаркском районе Армении убили 14 азербайджанцев. А, с точки зрения Пашиняна, высказанной в «Эхо Москвы», армяне никого не убивали, а вот в Азербайджане был Сумгайыт. Все-таки Пашинян первое лицо государства, он ведет переговоры. Я думаю, что он должен знать правду о реальных событиях", - подчеркнул Ахундов.

Ф.Ахундов также попросил передать супруге Н.Пашиняна - Анне Акопян брошюру "О причинах исчезновения книги Иосифа Орбели".

«Супруга Н.Пашиняна - Анна Акопян сказала, что очень любит Ганзасар. Я попросил бы вас также передать А.Акопян эту брошюру по истории Ганзасара. Она уже издана, а презентация состоится во второй половине сентября», - сказал Ф.Ахундов.

«Был такой выдающийся армянский ученый Иосиф Орбели, он являлся директором Эрмитажа. В свое время он написал очень большую работу по Карабаху и Ганзасару. Но, как только его книга вышла из печати, он ее тут же уничтожил в 1919 году. Я анализировал эти странные события. Не каждый автор уничтожает весь свой тираж», - сказал он.

Ф.Ахундов отметил, что эти события происходили в разгар войны, когда в 1918 году все три страны Южного Кавказа – Азербайджан, Армения и Грузия получили независимость. «Армения сразу объявила войну и Азербайджану, и Грузии. У нас она хотела отвоевать Карабах и Нахчыван, у Грузии – Ахалкалаки и Борчалы. За Карабах война была самой кровопролитной, она до сих пор продолжается. И в этот момент человек издает книгу, где спорит с армянской церковью, и в которой нет ни одного слова «Армения». Я нашел эту книгу в архиве и на ее основе написал брошюру, которую и прошу передать Анне Акопян. Уверен, что она тоже не знает всю историю", - подчеркнул он.

Ахундов отметил, что из книги И.Орбели четко вытекает, что на территории Южного Кавказа никогда не существовало Армении, и то, что сегодня называется Армянская церковь, на самое деле было Албанской апостольской церковью, переданной армянам в 1836 году.

Ф.Ахундов убежден, что труды И.Орбели были уничтожены по простой и банальной причине – они противоречили принятой концепции древнеармянского происхождения албанских церквей Карабаха.

Ф.Исазаде