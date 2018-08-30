Турция перебрасывает дополнительные войска на границу с сирийской провинцией Идлиб

Турция направляет дополнительные вооруженные силы в юго-западную провинцию Хатай для укрепления границы с сирийской провинцией Идлиб, сообщает Анатолийское агентство новостей.
К сирийской границе стягиваются подразделения, участвовавшие ранее в турецкой военной операции в сирийском Африне , отмечается в сообщении.
Военная техника турецких ВС находится в повышенной боевой готовности, участки границы регулярно патрулируются.
Ранее в ООН заявляли о том, что военная операция в сирийской провинции Идлиб может привести к самой страшной гуманитарной катастрофе за все семь лет гражданской войны в Сирии. В Дамаске отмечали, что готовят военную операцию против боевиков в Идлибе и сделают все, чтобы минимизировать ущерб мирным жителям.
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