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Дальнее зарубежье 30.08.2018 20:31

Турция перебрасывает дополнительные войска на границу с сирийской провинцией Идлиб

Турция направляет дополнительные вооруженные силы в юго-западную провинцию Хатай для укрепления границы с сирийской провинцией Идлиб, сообщает Анатолийское агентство новостей.

К сирийской границе стягиваются подразделения, участвовавшие ранее в турецкой военной операции в сирийском Африне , отмечается в сообщении.

Военная техника турецких ВС находится в повышенной боевой готовности, участки границы регулярно патрулируются.

Ранее в ООН заявляли о том, что военная операция в сирийской провинции Идлиб может привести к самой страшной гуманитарной катастрофе за все семь лет гражданской войны в Сирии. В Дамаске отмечали, что готовят военную операцию против боевиков в Идлибе и сделают все, чтобы минимизировать ущерб мирным жителям.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ГРАНИЦА, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]