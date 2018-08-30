СК Армении назвал экс-президента Саргсяна фигурантом дела о хищении акций банка

Бывший президент Армении Серж Саргсян фигурирует в деле о хищении акций банка "Кредит Ереван", сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета Армении.

Уголовное дело о хищении было возбуждено в июле 2009 года. В качестве обвиняемого по делу был привлечен предприниматель, гражданин России Левон Маркос, он был объявлен в розыск, однако в ноябре 2009 года производство по уголовному делу было прекращено. В мае 2018 года производство по уголовному делу было возобновлено. В июле Л.Маркос добровольно явился в следственные органы, где был допрошен.

"В данных, полученных в рамках расследуемого в Главном следственном управлении по расследованию особо важных дел СК Армении дела, в числе лиц, причастных к отчуждению имущества бизнесмена без его ведома и лишения его собственности, указывается... высокопоставленный чиновник Армении Серж Саргсян", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, полученные ходе расследования материалы направлены в Генпрокуратуру Армении для передачи в Специальную следственную службу.

Между тем вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь бывшей правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов заявил "Интерфаксу", что сообщение Следственного комитета является "политическим заказом против Саргсяна".