В отношении Депардье подан иск о домогательствах - ТВ

Иск, связанный с насилием и агрессией сексуального характера, подан в отношении французского актера Жерара Депардье, сообщает в четверг французский телеканал БФМ-ТВ.
По его данным, факты, по которым прокуратура Парижа открыла предварительное расследование, имели место 6 и 13 августа.
Иск подан 22-летней комедийной актрисой, которая работала с Ж.Депардье и училась в школе, курсы в которой вел мэтр.
Адвокат Ж.Депардье в свою очередь сообщил, что его подзащитный "всецело отвергает" обвинения.
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