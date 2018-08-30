В отношении Депардье подан иск о домогательствах - ТВ

Иск, связанный с насилием и агрессией сексуального характера, подан в отношении французского актера Жерара Депардье, сообщает в четверг французский телеканал БФМ-ТВ.

По его данным, факты, по которым прокуратура Парижа открыла предварительное расследование, имели место 6 и 13 августа.

Иск подан 22-летней комедийной актрисой, которая работала с Ж.Депардье и училась в школе, курсы в которой вел мэтр.

Адвокат Ж.Депардье в свою очередь сообщил, что его подзащитный "всецело отвергает" обвинения.