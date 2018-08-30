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Это интересно 30.08.2018 22:19

В отношении Депардье подан иск о домогательствах - ТВ

Иск, связанный с насилием и агрессией сексуального характера, подан в отношении французского актера Жерара Депардье, сообщает в четверг французский телеканал БФМ-ТВ.

По его данным, факты, по которым прокуратура Парижа открыла предварительное расследование, имели место 6 и 13 августа.

Иск подан 22-летней комедийной актрисой, которая работала с Ж.Депардье и училась в школе, курсы в которой вел мэтр.

Адвокат Ж.Депардье в свою очередь сообщил, что его подзащитный "всецело отвергает" обвинения.

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Тэги: ДЕПАРДЬЕ, ИСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]