Палестинский министр получил ранения во время столкновений с израильскими военнослужащими

Палестинский министр Валид Асаф, глава ведомства по делам израильских поселений на палестинских территориях, был ранен после того, как израильские военные открыли стрельбу резиновыми пулями по протестующим палестинцам в Каркаре к западу от Рамаллы, сообщает в четверг палестинское агентство ВАФА.
Инцидент произошел в ходе марша протеста, ранения в общей сложности получили три палестинца. Палестинцы проводят акции протеста в Каркаре в связи с тем, что Израиль принял решение о возведении новых поселений на Западном берегу реки Иордан.
Для сдерживания протестующих израильские военные применяют резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, отмечает ВАФА.
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