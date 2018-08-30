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Дальнее зарубежье 30.08.2018 21:31

Палестинский министр получил ранения во время столкновений с израильскими военнослужащими

Палестинский министр Валид Асаф, глава ведомства по делам израильских поселений на палестинских территориях, был ранен после того, как израильские военные открыли стрельбу резиновыми пулями по протестующим палестинцам в Каркаре к западу от Рамаллы, сообщает в четверг палестинское агентство ВАФА.

Инцидент произошел в ходе марша протеста, ранения в общей сложности получили три палестинца. Палестинцы проводят акции протеста в Каркаре в связи с тем, что Израиль принял решение о возведении новых поселений на Западном берегу реки Иордан.

Для сдерживания протестующих израильские военные применяют резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, отмечает ВАФА.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, МИНИСТР, РАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]