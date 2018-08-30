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Спорт 30.08.2018 21:23

Футболисты "Реала" Навас, Рамос, Модрич и Роналду признаны УЕФА лучшими по итогам евросезона-2017/2918

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучших игроков сезона-2017/2018.

Лучшим вратарем стал Кейлор Навас, лучшим защитником признан Серхио Рамос, лучшим полузащитником - Лука Модрич, лучшим нападающим - Криштиану Роналду (все - мадридский "Реал").

Специальный приз президента УЕФА был вручен бывшему полузащитника "Манчестер Юнайтед", "Реала", Пари Сен-Жермена", "Милана" и "Лос-Анджелес Гэлакси" Дэвиду Бэкхему.

Церемония проходит в Монако.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РЕАЛ, УЕФА, НАГРАДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]