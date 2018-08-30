Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучших игроков сезона-2017/2018.
Лучшим вратарем стал Кейлор Навас, лучшим защитником признан Серхио Рамос, лучшим полузащитником - Лука Модрич, лучшим нападающим - Криштиану Роналду (все - мадридский "Реал").
Специальный приз президента УЕФА был вручен бывшему полузащитника "Манчестер Юнайтед", "Реала", Пари Сен-Жермена", "Милана" и "Лос-Анджелес Гэлакси" Дэвиду Бэкхему.
Церемония проходит в Монако.
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