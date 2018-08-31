Трамп назвал незаконным расследование якобы имевшего место сговора его команды с Россией в ходе предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп считает, что расследование, касающееся сговора его самого и членов его штаба с Россией в предвыборной кампании 2016 года, является незаконным.
"Я смотрю на это по-другому. Я считаю это расследование незаконным", - заявил он в интервью агентству Bloomberg.
При этом президент отметил, что некоторые "великие умы" говорили, что "не должно было быть каких-то спецпрокуроров".
Для расследования "российского следа" в американских выборах спецпрокурором был назначен Роберт Мюллер, продолжающий свою работу.
Ранее Д.Трамп неоднократно называл его расследование "охотой на ведьм".
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