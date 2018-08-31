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31.08.2018 09:03

Трамп назвал незаконным расследование якобы имевшего место сговора его команды с Россией в ходе предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп считает, что расследование, касающееся сговора его самого и членов его штаба с Россией в предвыборной кампании 2016 года, является незаконным.

"Я смотрю на это по-другому. Я считаю это расследование незаконным", - заявил он в интервью агентству Bloomberg.

При этом президент отметил, что некоторые "великие умы" говорили, что "не должно было быть каких-то спецпрокуроров".

Для расследования "российского следа" в американских выборах спецпрокурором был назначен Роберт Мюллер, продолжающий свою работу.

Ранее Д.Трамп неоднократно называл его расследование "охотой на ведьм".

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Тэги: США, РОССИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ, ЗАКОННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]