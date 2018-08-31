Сирийская провинция Эль-Кунейтра получила от Дамаска около $10 млн на восстановление инфраструктуры

Власти сирийской провинции Эль-Кунейтра получили от правительства страны более 60% средств, необходимых для восстановления разрушенной боевиками инфраструктуры, сообщил губернатор провинции Хумам Дуббияд.
"Правительство республики выделило нам около 5 млрд сирийских фунтов (более $9,7 млн), чтобы мы смогли восстановить разрушенную террористами инфраструктуру", - сказал он, добавив, что общий объем ущерба от боевиков оценивается в 8 млрд фунтов (примерно $15,5 млн).
По словам губернатора, до прихода боевиков в провинции работало 99 школ, порядка 60% из которых разрушили террористы. Однако в школах уже идет ремонт и в начале сентября школьники смогут сесть за парты. Кроме того, террористы также разрушили более половины поликлиник в провинции.
"Для населенных пунктов, где сейчас не работают поликлиники, мы организовали выезды врачей. Они раздают лекарства, проводят осмотры и вакцинацию населения", - сообщил Х.Дуббияд.
В Эль-Кунейтре боевиками также было разрушено около половины сетей электро- и водоснабжения. По словам губернатора, электричество в провинции восстановят в течение 20 дней, а водопровод починят в течение месяца.
В июле в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что в результате переговоров Эль-Кунейтру согласились покинуть несколько тысяч боевиков. Те, кто отказался примириться и сложить оружие, были отправлены в провинцию Идлиб на севере Сирии, где создана зона деэскалации конфликта.
Операция по выводу последних групп боевиков из Эль-Кунейтры проводилась в конце июля, после этого в провинции началось восстановление мирной жизни. Кроме того благодаря выводу боевиков стало возможным возобновление патрулирований силами ООН демилитаризованной зоны у Голанских высот на границе Сирии и Израиля.
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