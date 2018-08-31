Песков не исключил возможность контактов Путина и Трампа во Франции, Сингапуре и Аргентине - газета

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут трижды побеседовать на различных международных мероприятиях до конца года, пишут в пятницу "Известия".

Как отмечает издание, речь идет о праздновании столетия окончания Первой мировой войны во Франции, Восточноазиатском саммите в Сингапуре и встрече лидеров "большой двадцатки" в Аргентине.

Как пишет газета, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил настрой российской стороны на организацию российско-американских переговоров на различных международных площадках и не исключил контактов на высшем уровне в этих странах.

"Всё зависит от взаимности", - уточнил Д.Песков, отвечая на вопрос "Известий" о возможности встреч В.Путина и Д.Трампа во Франции, Сингапуре и Аргентине.

Ранее Д.Песков сообщил, что В.Путин рассматривает вопрос визита в Париж 11 ноября на мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. "Вопрос рассматривается", - заявил Д.Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, планирует ли В.Путин посетить это мероприятие. По словам пресс-секретаря президента РФ, визит В.Путина на церемонию, связанную с этой исторической датой, прорабатывается.

В Сингапуре с 11 по 15 ноября пройдет Восточноазиатский саммит, на котором ожидается присутствие и Д.Трампа, и В.Путина.

Кроме того, в конце ноября - начале декабря в аргентинском Буэнос-Айресе состоится встреча глав государств "большой двадцатки", в которой традиционно участвуют президенты РФ и США.