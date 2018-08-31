Нефть стабильна в пятницу и завершает август уверенным ростом, Brent у $77,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок стабильны в ходе азиатских торгов в пятницу, риски, связанные с Ираном, продолжают тревожить рынок.
Brent близка к максимуму за два месяца, WTI - за месяц, пишет MarketWatch.
По итогам августа нефть Brent, вероятно, подорожает самыми быстрыми темпами с апреля. Сохранению высокой премии Brent по отношению к WTI также способствовали опасения, связанные с трубопроводной системой США, и ожидания, что президент США Дональд Трамп предпримет усилия для снижения цен на нефть и бензин на американском рынке.
Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 31 августа уменьшилась на 8 центов (0,10%) - до $77,69 за баррель. Торги по этому контракту завершаются в пятницу. Более активный ноябрьский фьючерс стабилен у $78,02 за баррель.
Октябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 3 цента (0,04%) - до $70,28 за баррель.
В четверг котировка фьючерса на Brent поднялась на $0,63 (0,82%), до $77,77 за баррель, а WTI подорожала на 74 цента (1,06%), до $70,25 за баррель.
"Спред между WTI и Brent останется широким на какое-то время, поскольку риски с поставками Ирана не уйдут так скоро. Торговый спор между США и Китаем может в любой момент усилиться, что повышает обеспокоенность потенциальным замедлением мирового роста", - отмечает аналитик Hyundai Futures Уилл Юн.
С начала августа нефть Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 2,2%.
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