Манат укрепился к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 31 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 31 августа ЦБА установил на уровне 1,9859 манат/1EUR (30 августа - 1, 9887 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 31 августа установил 0,0249 манат/1RUB (30 августа - 0,025 манат/1RUB).

А.Азизов