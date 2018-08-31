Задержанный в Испании фигурант дела экс-генпрокурора Узбекистана решил сотрудничать со следствием - СМИ

Предприниматель Алишер Ходиев, обвиняемый в экономических преступлениях в рамках уголовного дела бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашитжона Кадирова, заявил о намерении сотрудничать со следствием, сообщили местные интернет-издания.
Ранее сообщалось, что 40-летний А.Ходиев был арестован в марте в Барселоне по запросу Генпрокуратуры Узбекистана. Суд Мадрида 17 июня вынес постановление о его экстрадиции на родину. Однако 7 августа испанский суд отменил постановление об экстрадиции, сославшись на то, что Генпрокуратура Узбекистана исключила его из списка разыскиваемых лиц.
"Предприниматель А.Ходиев, подозреваемый по делу бывшего генпрокурора Р.Кадирова, освобожден из-под стражи в Испании на основании решения Генеральной прокуратуры Узбекистана", - пишут СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах республики.
По их данным, А.Ходиев выразил намерение добровольно явиться в правоохранительные органы в Узбекистане и сотрудничестве со следствием.
"Его освобождение из-под стражи никоим образом не связано с изменением версии следствия в отношении Ходиева, он все еще является обвиняемым по делу по всем пунктам предъявленного ему обвинения. В ходе следствия будут проверены все его доводы", - отметил источник.
По его словам, предприниматель обвиняется в отмывании денег, мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Поскольку по экономическим делам особое внимание уделяется возмещению ущерба со стороны обвиняемых, А.Ходиеву предоставлена возможность добровольно участвовать в следственных действиях в Узбекистане.
Уголовное дело в отношении Р.Кадирова было возбуждено в феврале 2017 года. Он обвиняется по статьям 165 (вымогательство), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) и 210 (получение взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.
Позже были задержаны бывшие заместители генпрокурора Улугбек Суннатов и Жамшид Файзиев. Всего по делу Р.Кадирова обвинения предъявлены 24 лицам, из них 21 человек взят под стражу.
Р.Кадыров был генпрокурором Узбекистана на протяжении 15 лет до апреля 2015 года. До 2017 года он был членом Конституционного суда республики.
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