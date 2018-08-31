Рахмон наградил своего сына орденом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в преддверии 27-летия независимости республики, которое будет отмечаться 9 сентября, наградил ряд работников различных профессий государственными наградами, премиями, а также присвоил воинские и специальные звания, сообщила пресс-служба главы таджикского государства.

В частности, указом президента за достойную и плодотворную деятельность в исполнительном органе государственной власти орденом "Зарринточ" ("Золотая корона") 2-й степени награжден председатель города Душанбе, старший сын главы государства Рустами Эмомали, говорится в сообщении.

Орденом "Зарринточ" награждаются государственные и общественные деятели, другие граждане республики за выдающиеся заслуги, активную государственную и общественно-политическую деятельность, за высокие достижения в проведении в жизнь демократических преобразований и экономических реформ, развитии науки и культуры, за особые заслуги в защите Отечества, за самоотверженность и гражданскую доблесть, проявленные в деле упрочения мира, стабильности и укрепления таджикской государственности.

На церемонии Э.Рахмон выразил уверенность, что все награжденные лица и в будущем направят свои усилия, опыт и знания на благоустройство страны, укрепление мира и стабильности, внесут достойный вклад в развитие экономики страны и другие созидательные цели.