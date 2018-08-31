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СНГ 31.08.2018 10:14

Рахмон наградил своего сына орденом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в преддверии 27-летия независимости республики, которое будет отмечаться 9 сентября, наградил ряд работников различных профессий государственными наградами, премиями, а также присвоил воинские и специальные звания, сообщила пресс-служба главы таджикского государства.

В частности, указом президента за достойную и плодотворную деятельность в исполнительном органе государственной власти орденом "Зарринточ" ("Золотая корона") 2-й степени награжден председатель города Душанбе, старший сын главы государства Рустами Эмомали, говорится в сообщении.

Орденом "Зарринточ" награждаются государственные и общественные деятели, другие граждане республики за выдающиеся заслуги, активную государственную и общественно-политическую деятельность, за высокие достижения в проведении в жизнь демократических преобразований и экономических реформ, развитии науки и культуры, за особые заслуги в защите Отечества, за самоотверженность и гражданскую доблесть, проявленные в деле упрочения мира, стабильности и укрепления таджикской государственности.

На церемонии Э.Рахмон выразил уверенность, что все награжденные лица и в будущем направят свои усилия, опыт и знания на благоустройство страны, укрепление мира и стабильности, внесут достойный вклад в развитие экономики страны и другие созидательные цели.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СЫН, ОРДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]