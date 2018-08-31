Турция работает с Россией и Ираном над предотвращением катастрофы в Идлибе - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявил, что Анкара ведет работу с Москвой и Тегераном для того, чтобы не допустить катастрофического ухудшения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
"Мы работаем с россиянами и иранцами над тем, чтобы в Идлибе не произошло катастрофы, похожей на ту, которая была в Алеппо", - сказал Р.Т.Эрдоган, выступая в Анкаре.
Также президент сказал, что Турция ведет переговоры с США с целью выбить террористов из Манбиджа.
Ранее в ООН заявили о том, что военная операция в Идлибе может привести к самой страшной гуманитарной катастрофе за семь лет гражданской войны в Сирии.
В Дамаске сообщили, что готовят военную операцию против боевиков в Идлибе и сделают все, чтобы минимизировать ущерб и потери среди мирных жителей.
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