Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9887 RUR   0.025 GBR   2.2147 TRY   0.2602

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.25 Brent   77.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 31° Завтра 20° 29° 2 Сен 21° 29° 3 Сен 18° 27°

Дальнее зарубежье 31.08.2018 10:48

Турция работает с Россией и Ираном над предотвращением катастрофы в Идлибе - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявил, что Анкара ведет работу с Москвой и Тегераном для того, чтобы не допустить катастрофического ухудшения ситуации в сирийской провинции Идлиб.

"Мы работаем с россиянами и иранцами над тем, чтобы в Идлибе не произошло катастрофы, похожей на ту, которая была в Алеппо", - сказал Р.Т.Эрдоган, выступая в Анкаре.

Также президент сказал, что Турция ведет переговоры с США с целью выбить террористов из Манбиджа.

Ранее в ООН заявили о том, что военная операция в Идлибе может привести к самой страшной гуманитарной катастрофе за семь лет гражданской войны в Сирии.

В Дамаске сообщили, что готовят военную операцию против боевиков в Идлибе и сделают все, чтобы минимизировать ущерб и потери среди мирных жителей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ИДЛИБ


Похожие новости


В Бишкеке ждут прибытия Эрдогана 1 сентября В Германии демонтируют вызвавшую споры позолоченную статую Эрдогана Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию с визитом в ближайшее время - глава МИД Турции Эрдоган переизбран на пост лидера правящей в Турции Партии справедливости и развития Турция не намерена менять курс под давлением - Эрдоган Трамп пригрозил снизить уровень поддержки Турции, если она не освободит американского пастора

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]