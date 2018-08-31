Укравшему фотографии Дженнифер Лоуренс хакеру назначили наказание

Хакер Джордж Гарофано, один из четырех хакеров, которые взломали аккаунты голливудских знаменитостей и опубликовали их фотографии в обнаженном виде, назначили наказание в виде восьми месяцев лишения своболы, сообшил журналVariety.

Гарофано взломал облачные хранилища более чем 250 человек. Среди них Кейт Аптон, Дженнифер Лоуренс и Кирстен Данст. После отбывания заключения ему предстоит три года отмечаться в полиции и потратить на общественные работы 60 часов.

До Гарофано были приговорены трое других хакеров. Райан Коллинз получил 18 лишения свободы, Эдвард Майерчук - девять месяцев, Эмилио Эррера - признан виновным и ожидает оглашения приговора.

Публикация личных фото знаменитостей произошла 31 августа 2014 года.