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Это интересно 31.08.2018 10:39

Twitter будет сертифицировать политическую рекламу

Компания Twitter объявила, что теперь политическую рекламу в микроблогах на территории США нужно будет сертифицировать. В блогеTwitterговорится, что рекламодатели должны будут подавать специальную заявку.

Чтобы агитировать граждан США за какого-либо политического кандидата или партию, нужно будет подтвердить свое местонахождение на территории Америки. Средства массовой информации, которые пишут о выборах и политической жизни, не должны проходить сертификацию. По мнению Twitter, они не участвуют в политической агитации.

Сейчас в США расследуют предполагаемое вмешательство России в президентские выборы 2016 года. Российское правительство подозревают в агитации за Дональда Трампа через социальные сети и сговоре с ним.

Глава Twitter Джек Дорси в начале сентябрябудут давать показания американскому конгрессуна тему контроля сообщений и агитации.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]