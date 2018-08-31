Coca-Cola покупает Costa Coffee за $5,1 млрд

Coca-Cola в пятницу объявила о покупке кофейного бренда Costa у британской группы компаний Whitbread Plc за 3,9 млрд фунтов стерлингов ($5,1 млрд).
Как говорится в сообщении Coca-Cola, сделка обеспечит ей "сильную кофейную платформу" в более чем 30 странах Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки, а также возможности дальнейшего наращивания присутствия.
Coca-Cola получит почти 4 тыс. кофеен Costa и предприятия по обжарке и дистрибуции кофейных зерен.
Как ожидается, сделка будет завершена в первой половине 2019 года, поэтому Coca-Cola не стала менять прогноз финпоказателей на текущий год.
Сеть Costa Coffee появилась в Великобритании в 1971 году и на данный момент является крупнейшей в стране. Ее доля на британском рынке составляет 39%, свидетельствуют данные аналитической компании Allegra. Для сравнения: доля Starbucks равняется 25%, Caffe Nero - 11%.
В 1995 году Whitbread приобрела ее за 19 млн фунтов, тогда сеть насчитывала всего 39 кофеен в Великобритании. В апреле этого года Whitbread выделила Costa Coffee в самостоятельную компанию под давлением со стороны миноритарных акционеров-активистов.
В 2018 фингоду, завершившемся 1 марта, Costa зафиксировала выручку на уровне 1,3 млрд фунтов, EBITDA - 238 млн фунтов.
Whitbread в отдельном пресс-релизе сообщила, что намеревается распределить значительную часть чистой прибыли от сделки между акционерами.
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