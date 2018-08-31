Президенту Алиеву вручили удостоверение личности нового поколения

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву вручили в пятницу первое удостоверение личности нового поколения, в которых указаны биометрические показатели, сообщает сайт главы государства.

Удостоверение президенту вручил глава МВД Рамиль Усубов.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане с 1 сентября 2018 года начнется процесс выдачи гражданам удостоверений личности нового поколения.

Одна из отличительных особенностей новых удостоверений является то, что чип, встроенный в документ будет включать и электронную подпись. Это позволит гражданам страны получить свободный доступ к порталу "Электронное правительство".

А.Азизов