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АПК 31.08.2018 11:01

В Азербайджане готовят Госпрограмму развитию животноводства

Министерство сельского хозяйства Азербайджана начало процесс разработки проект Госпрограммы развития животноводства, сообщил глава ведомства Инам Керимов.

И.Керимов провел встречу с членами Ассоциации производителей и экспортеров молока Азербайджана, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Министр подчеркнул важность проведения подобных встреч с точки зрения обеспечения устойчивого развития аграрного сектора в Азербайджане.

Министр также сообщил, что начата подготовка государственной программы развития животноводства.

На встрече приняли участие представители компаний таких компаний как «MPRO», «Bilеsuvar aqro», «Amal», «SANİ», «Bozdag», «Real Inkisaf», «Gilan Diary Farms» и др.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЖИВОТНОВОДСТВО, ГОСРОГРАММА, РАЗРАБОТКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]