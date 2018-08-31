В Азербайджане готовят Госпрограмму развитию животноводства

Министерство сельского хозяйства Азербайджана начало процесс разработки проект Госпрограммы развития животноводства, сообщил глава ведомства Инам Керимов.
И.Керимов провел встречу с членами Ассоциации производителей и экспортеров молока Азербайджана, сообщается в пресс-релизе ведомства.
Министр подчеркнул важность проведения подобных встреч с точки зрения обеспечения устойчивого развития аграрного сектора в Азербайджане.
Министр также сообщил, что начата подготовка государственной программы развития животноводства.
На встрече приняли участие представители компаний таких компаний как «MPRO», «Bilеsuvar aqro», «Amal», «SANİ», «Bozdag», «Real Inkisaf», «Gilan Diary Farms» и др.
Б.Рустамбеков
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