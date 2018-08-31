Эрдоган ждет поставок С-400 в Турцию в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что рассчитывает на поставку из России зенитных ракетных систем С-400 в ближайшее время, передает агентство "Анадолу".
"Турция нуждается в системах С-400. Соглашение достигнуто, и поставки ЗРК будут осуществлены в самые короткие сроки", - ссылается агентство на заявление турецкого президента.
Также Р.Эрдоган заявил, что Турция должна получить от США 120 истребителей F-35, так как Анкара заплатила за них $900 млн, отмечает, в свою очередь, агентство "Блумберг".
Поставки истребителей F-35 являются вопросом спора между Анкарой и Вашингтоном после того, как США выступили с критикой решения властей Турции закупить российские системы противовоздушной обороны С-400, а также после того, как США решили ввести санкции в отношении Турции в связи с задержанием американского пастора по обвинению в причастности к попытке госпереворота в Турции в 2016 году.
В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с покупкой Турцией С-400. Вашингтон грозил Анкаре "последствиями" за такое приобретение. В августе, отвечая на вопрос о том, может ли покупка С-400 спровоцировать санкции в отношении Турции, представитель Госдепа США Хизер Нойерт отметила, что госдепартамент "ясно пояснил, что может спровоцировать санкции в отношении других стран и компаний".
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