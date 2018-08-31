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Дальнее зарубежье 31.08.2018 13:05

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5 произошло вблизи города Кардица в центральной части Греции, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

По данным отделения геофизики университета Аристотеля в Салониках, эпицентр землетрясения находился в 25 км от города, оно произошло в 10:12 по местному времени (11:12 ).

Землетрясение ощущалось в городах Трикала и Лариса. Информации о серьезном ущербе или раненых пока не поступало.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]