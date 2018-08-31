В Греции произошло землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5 произошло вблизи города Кардица в центральной части Греции, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

По данным отделения геофизики университета Аристотеля в Салониках, эпицентр землетрясения находился в 25 км от города, оно произошло в 10:12 по местному времени (11:12 ).

Землетрясение ощущалось в городах Трикала и Лариса. Информации о серьезном ущербе или раненых пока не поступало.