Трамп рассчитывает на сохранение крепкой дружбы между США и Киргизией

Президент США Дональд Трамп поздравил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова с 27-й годовщиной независимости республики.
"На протяжении последних двадцати семи лет наши страны пользуются партнерскими отношениями взаимного сотрудничества и уважения. Двигаясь вперед, мы имеем возможность внести вклад в региональное сотрудничество, которое принесет пользу как Киргизии, так и Центральной Азии в целом", - процитировали в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе президента Киргизии послание Д.Трампа.
"Я надеюсь продолжить нашу крепкую дружбу с целью построения безопасного и процветающего будущего для народов США и Киргизии", - подчеркнул президент США.
"Во время празднования Киргизией своей независимости, также хочу выразить наши наилучшие пожелания по случаю радостного события проведения Третьих Всемирных игр кочевников", - отметил Д.Трамп.
Третьи Всемирные игры кочевников пройдут на побережье озера Иссык-Куль на севере Киргизии с 2 сентября по 8 сентября.
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