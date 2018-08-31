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СНГ 31.08.2018 13:45

Трамп рассчитывает на сохранение крепкой дружбы между США и Киргизией

Президент США Дональд Трамп поздравил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова с 27-й годовщиной независимости республики.

"На протяжении последних двадцати семи лет наши страны пользуются партнерскими отношениями взаимного сотрудничества и уважения. Двигаясь вперед, мы имеем возможность внести вклад в региональное сотрудничество, которое принесет пользу как Киргизии, так и Центральной Азии в целом", - процитировали в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе президента Киргизии послание Д.Трампа.

"Я надеюсь продолжить нашу крепкую дружбу с целью построения безопасного и процветающего будущего для народов США и Киргизии", - подчеркнул президент США.

"Во время празднования Киргизией своей независимости, также хочу выразить наши наилучшие пожелания по случаю радостного события проведения Третьих Всемирных игр кочевников", - отметил Д.Трамп.

Третьи Всемирные игры кочевников пройдут на побережье озера Иссык-Куль на севере Киргизии с 2 сентября по 8 сентября.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, ТРАМП, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]