Власти Турции обещают сделать все возможное, чтобы избежать масштабной операции Дамаска в провинции Идлиб

Турецкая сторона принимает меры, чтобы избежать проведения сирийскими правительственными силами масштабного наступления на провинцию Идлиб, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы делаем все, что можем, чтобы предотвратить атаку на Идлиб", - сказал министр в пятницу журналистам в Вене.

По его словам, в Идлибе "наилучшим вариантом было бы выявить экстремистов, отделить их от других (повстанческих группировок - ИФ) и ликвидировать".

"Не нужно проводить атаку на всех подряд в Идлибе, так как последствия были бы ужасными", - добавил М.Чавушоглу.

Министр иностранных дел Турции заверил, что Анкара активно контактирует с Москвой по этой теме.

Министр подчеркнул, что поднимает вопрос об Идлибе во время контактов с российским коллегой Сергеем Лавровым. При этом М.Чавушоглу отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет обсудить сирийскую тему с президентом России Владимиром Путиным 7 сентября во время встречи в Иране. При этом М.Чавушоглу сказал, что встреча пройдет в Тегеране, однако ранее в августе иранская сторона объявляла, что переговоры лидеров Турции, России и Ирана состоятся в Тебризе.