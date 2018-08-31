Валютные резервы Азербайджана превышают $43,5 млрд - Счетпалата

Стратегические валютные резервы Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года увеличились на 5,7% - до $43 млрд 548,8 млн. на 30 июня.
"В I-ом полугодии 2018 года стратегические валютные резервы страны увеличились на 5,7% или на $2 млрд 360,8 млн – до $43 млрд 548,8 млн", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Счетной палате.
В отчетном периоде активы Госнефтефонда увеличились на 5,6%, резервы Центробанка Азербайджана – на 6,7%.
А.Азизов
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