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Макроэкономика 31.08.2018 13:23

Валютные резервы Азербайджана превышают $43,5 млрд - Счетпалата

Стратегические валютные резервы Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года увеличились на 5,7% - до $43 млрд 548,8 млн. на 30 июня.

"В I-ом полугодии 2018 года стратегические валютные резервы страны увеличились на 5,7% или на $2 млрд 360,8 млн – до $43 млрд 548,8 млн", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Счетной палате.

В отчетном периоде активы Госнефтефонда увеличились на 5,6%, резервы Центробанка Азербайджана – на 6,7%.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РЕЗЕРВЫ, ВАЛЮТНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]