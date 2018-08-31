Доходность инвестпортфеля ГНФАР в I полугодии составила 1,29%

Доходность инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в I-ом полугодии 2018 года составила 1,29%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Счетной палате.
"Счетпалата проанализировала доходы и расходы ГНФАР за январь-июнь 2018 года. Согласно анализу, в I-ом полугодии 2018 года доходность инвестиционного портфеля Госнефтефонда составила 1,29%, что на 0,17% п.п. выше показателя аналогичного периода прошлого года", - сообщили в палате.
По данным палаты в январе-июне текущего года доходы ГНФАР составили 9 млрд 173,6 млн манатов или $5 млрд 573,1 млн.
В целом, активы ГНФАР на 1 июля 2018 года равны 58 млрд 977,2 млн манатов или $35 млрд 806,5 млн.
Как сообщалось ранее, в 2017 году доходность инвестиционного портфеля ГНФАР составила 1,88%. За последние 10 лет (2008-2017гг) средняя доходность портфеля фонда составила 1,93% в год.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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