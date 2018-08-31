Лукашенко пожелал новому белорусскому правительству работать и после него

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг предположения о временном характере нового состава правительства.

"Идет обсуждение после назначения нового правительства: "Вот, это такое техническое, оно до выборов". Поверьте, назначая вас и других, я и не думаю, что вы доживете до выборов, а потом всех мы поменяем. Глупость несуразная. Наоборот, я хочу, чтобы вы и после выборов, и после меня работали. Ведь вы - это новое поколение руководителей", - сказал А.Лукашенко в пятницу.

Президента цитирует госагенство БелТА.

18 августа А.Лукашенко обновил правительство Белоруссии и назначил новым премьер-министром Сергея Румаса вместо Андрея Кобякова. Также назначены новый первый вице-премьер Александр Турчин, вице-премьеры Игорь Ляшенко, Владимир Кухарев и Игорь Петришенко, которые сменили Василия Матюшевского, Владимира Семашко, Анатолия Калинина и Василия Жарко соответственно.

Назначены также новые министры экономики, промышленности, архитектуры и строительства, связи и информатизации и председатель Государственного военно-промышленного комитета.

Президент объяснил смену правительства Белоруссии стремлением избавиться от разногласий в проведении курса развития страны