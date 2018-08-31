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Дальнее зарубежье 31.08.2018 14:32

Меркель встретится с Юнкером в Берлине на следующей неделе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник, 4 сентября, примет в Берлине председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, сообщила журналистам представитель германского правительства Ульрике Деммер.

"Предстоит обмен мнениями по широкому кругу вопросов", - сказала У.Деммер журналистам в Берлине.

Ранее в пятницу в интервью телеканалу ZDF Ж.-К.Юнкер заявил, что Европейская комиссия по итогам общественных консультаций может предложить отмену в Евросоюзе сезонного переноса времени.

Также он прокомментировал перспективу введения пошлин на автомобили из ЕС в США. По словам Ж.-К.Юнкера, если президент США Дональд Трамп решит ввести такие пошлины, то ЕС ответит симметрично.

"Тогда мы сделаем то же самое", - сказал политик.

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Тэги: ФРГ, ЕВРОКОМИССИЯ, ЮНКЕР, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]