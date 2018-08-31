Меркель встретится с Юнкером в Берлине на следующей неделе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник, 4 сентября, примет в Берлине председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, сообщила журналистам представитель германского правительства Ульрике Деммер.
"Предстоит обмен мнениями по широкому кругу вопросов", - сказала У.Деммер журналистам в Берлине.
Ранее в пятницу в интервью телеканалу ZDF Ж.-К.Юнкер заявил, что Европейская комиссия по итогам общественных консультаций может предложить отмену в Евросоюзе сезонного переноса времени.
Также он прокомментировал перспективу введения пошлин на автомобили из ЕС в США. По словам Ж.-К.Юнкера, если президент США Дональд Трамп решит ввести такие пошлины, то ЕС ответит симметрично.
"Тогда мы сделаем то же самое", - сказал политик.
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