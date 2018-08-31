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Регион 31.08.2018 14:47

Саммит РФ-Иран-Турция пройдет в Тегеране - Песков

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, проведут двустороннюю встречу "на полях" саммита РФ - Турция - Иран в Тегеране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу Д.Пескова попросили прокомментировать заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который сообщил, что 7 сентября в Тегеране пройдет двусторонняя встреча В.Путина и Р.Эрдогана.

Пресс-секретаря спросили, подтверждает ли он такую встречу и действительно ли трехсторонний саммит РФ - Турция - Иран пройдет в Тегеране.

"Да, действительно мы получили информацию от иранской стороны о том, что они снова вернулись к варианту Тегерана, поэтому трехсторонняя встреча готовится именно в Тегеране. И поэтому также вполне естественно ожидать, что Путин и Эрдоган воспользуются этим трехсторонним форматом для того, чтобы продолжить двустороннее общение", - сказал Д.Песков.

Отвечая на вопрос о том, какие основные темы будут рассматриваться в рамках двусторонней встречи, Д.Песков заявил: "Традиционные".

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ТУРЦИЯ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]