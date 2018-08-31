Саммит РФ-Иран-Турция пройдет в Тегеране - Песков

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, проведут двустороннюю встречу "на полях" саммита РФ - Турция - Иран в Тегеране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами в пятницу Д.Пескова попросили прокомментировать заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который сообщил, что 7 сентября в Тегеране пройдет двусторонняя встреча В.Путина и Р.Эрдогана.
Пресс-секретаря спросили, подтверждает ли он такую встречу и действительно ли трехсторонний саммит РФ - Турция - Иран пройдет в Тегеране.
"Да, действительно мы получили информацию от иранской стороны о том, что они снова вернулись к варианту Тегерана, поэтому трехсторонняя встреча готовится именно в Тегеране. И поэтому также вполне естественно ожидать, что Путин и Эрдоган воспользуются этим трехсторонним форматом для того, чтобы продолжить двустороннее общение", - сказал Д.Песков.
Отвечая на вопрос о том, какие основные темы будут рассматриваться в рамках двусторонней встречи, Д.Песков заявил: "Традиционные".
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