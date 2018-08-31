Автобусное сообщение между Баку и Кисловодском начнется с 13 сентября

Автобусный маршрут Баку-Ессентуки- Кисловодск начнет функционировать с 13 сентября 2018 года, сообщает Бакинский международный автовокзальный комплекс.
«Рейс будет осуществляться один раз в неделю – по четвергам. Автобусы из Баку будут выезжать в 17:00 по местному времени и прибудут в Кисловодск в 9:00 следующего дня», - отмечается в сообщении.
В обратном направлении автобусы будут отправляться из Кисловодска в воскресенье в 12:00.
"Стоимость билета в один конец составляет 70 манатов. Проезд в автобусе для детей до 5 лет бесплатный, для детей от 5 до 10 лет - 50% от стоимости билета", - подчеркивается в сообщении.
Б.Рустамбеков
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