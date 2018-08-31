Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9859 RUR   0.0249 GBR   2.2135 TRY   0.2552

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.25 Brent   77.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 30° Завтра 20° 29° 2 Сен 21° 29° 3 Сен 18° 27°

Транспорт и связь 31.08.2018 14:22

Автобусное сообщение между Баку и Кисловодском начнется с 13 сентября

Автобусный маршрут Баку-Ессентуки- Кисловодск начнет функционировать с 13 сентября 2018 года, сообщает Бакинский международный автовокзальный комплекс.

«Рейс будет осуществляться один раз в неделю – по четвергам. Автобусы из Баку будут выезжать в 17:00 по местному времени и прибудут в Кисловодск в 9:00 следующего дня», - отмечается в сообщении.

В обратном направлении автобусы будут отправляться из Кисловодска в воскресенье в 12:00.

"Стоимость билета в один конец составляет 70 манатов. Проезд в автобусе для детей до 5 лет бесплатный, для детей от 5 до 10 лет - 50% от стоимости билета", - подчеркивается в сообщении.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИСЛОВОДСК, АВТОБУС, РЕЙС

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]