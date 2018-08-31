Лукашенко назначает новых министров, заявляет о недопустимости пьянства в правительстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Максима Ермоловича министром финансов, а Виктора Каранкевича - министром энергетики, сообщает госагентство БелТА.
Также президент дал согласие на назначение Андрея Рыбакова председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии.
Говоря о назначении нового министра финансов, А.Лукашенко отметил, что предыдущий руководитель ведомства Владимир Амарин является хорошим специалистом.
"Он слишком спокойный человек для этой должности, но он хороший специалист. И он пропасть не должен. Ни в коем случае нельзя загубить такого специалиста", - подчеркнул президент.
Президент отметил, что энергетическая отрасль - особая и очень важная для страны, а В.Каранкевич хорошо разбирается в данных вопросах.
А.Лукашенко также анонсировал другие кадровые перестановки в правительстве.
"Я продолжаю мониторить и отслеживать ситуацию после обновления правительства. Хочу сказать, что это еще не окончание", - цитирует президента госагентство БелТА.
Белорусский лидер заявил, что одна из причин обновления правительства - пьянство.
"Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично", - добавил глава государства.
"Я это говорю тем, кто в интернете и средствах массовой информации начинают страдать, стенать и выстраивать, как я часто говорю, некую конспирологию по поводу замены тех членов правительства и некоторых должностных лиц, которые произошли", - подчеркнул президент.
М.Ермолович в 2011-2014 годах был замминистра финансов Белоруссии. С 2014 года и до настоящего времени работал первым замминистра финансов.
В.Каранкевич с 2006 по 2012 год занимал должность начальника главного экономического управления министерства энергетики Беларуси. В 2012 году назначен заместителем министра энергетики, в 2017 году - первым замминистра.
А.Рыбаков ранее был зампредседателя концерна "Белнефтехим" (стал им в 2017 году).
18 августа А.Лукашенко обновил правительство Белоруссии и назначил новым премьер-министром Сергея Румаса вместо Андрея Кобякова. Также назначены новый первый вице-премьер Александр Турчин, вице-премьеры Игорь Ляшенко, Владимир Кухарев и Игорь Петришенко, которые сменили Василия Матюшевского, Владимира Семашко, Анатолия Калинина и Василия Жарко соответственно. Также назначены новые министры экономики, промышленности, архитектуры и строительства, связи и информатизации и председатель Государственного военно-промышленного комитета.
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