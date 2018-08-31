Госдолг Азербайджана на конец июня превышает $10 млрд

Госдолг Азербайджана на 30 июня 2018 года оценивается около $10,1 млрд, отмечается в материалах Счетной палаты.

По данным палаты, внешний долг Азербайджана на конец июня оценивается в $9,5 млрд или 21,6% ВВП и в январе-июне текущего года увеличился на 1,1%.

На душу населения внешний долг на конец полугодия составляет $957,5 (рост в январе-июне на 8,4%).

Внутренний госдолг на 1 июля 2018 года составляет 1 млрд манатов ($588,2 млн), что соответствует показателю на начало текущего года.

В материалах палаты указывается, что в январе-июне 2018 года из госбюджета на обслуживание внешнего долга было направлено 919 млн 698,9 тыс. манатов, включая 670 млн 826,1 тыс. манатов – на выплаты по основному долгу, 248 млн 872,8 тыс. манатов – по процентам.

На обслуживание внутреннего долга в отчетном периоде было направлено 59 млн 550,9 тыс. манатов, включая 12 млн 984 тыс. манатов – на выплаты по основному долгу, 46 млн 566,9 тыс. манатов – по процентам.

Как сообщалось ранее, на 1 января 2018 года госдолг Азербайджана составил 17 млрд 7,4 млн манатов. Из них 15 млрд 978,1 млн манатов ($9 млрд 398,3 млн) или 93,9% приходится на внешний долг, 1 млрд 29,3 млн манатов или 6,1% - на внутренний долг. В целом, удельный вес внешнего долга составляет 22,8% ВВП, внутреннего - 1,5% ВВП.

Согласно оценкам правительства, к концу 2018 года госдолг достигнет $10,4 млрд. В 2019 году госдолг увеличится до $10,9 млрд или 24,7% ВВП. Однако, уже с 2020 года объем госдолга начнет сокращаться. В частности, в 2020 году уровень госдолга снизится до $10,7 млрд (22,7% ВВП), в 2023 году - до $9 млрд (17,6 ВВП), в 2025 году - до $7,7 млрд или 14,1% ВВП.

Согласно прогнозам правительства, в 2018-2025гг сократится объем расходов на обслуживание госдолга. В 2018 году расходы на эти цели составят $1 млрд 294,5 млн, в 2019 году на эти цели планируется направить $1 млрд 293,2 млн, в 2020г - $1 млрд 257,9 млн, в 2023г - $1 млрд 4,7 млн, в 2025 году - $906,5 млн.

А.Азизов