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СНГ 31.08.2018 15:16

Патриарх Кирилл выразил надежду на дальнейшую совместную работу с патриархом Варфоломеем

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отказался раскрыть подробности своей беседы с Константинопольским патриархом Варфоломеем, которая прошла в пятницу в Стамбуле.

"Мы обсуждали все вопросы, которые нас волнуют, но, поскольку это была братская беседа, без согласования с Его Святейшеством я не хотел бы посвящать вас в детали", - сказал патриарх Кирилл журналистам перед отлетом в Москву.

При этом он уточнил, что ничего секретного на встрече не было, "ничего такого, что произвело бы какой-то взрыв в сознании".

"Разговор был очень правильный, разговор глав двух Церквей, сознающих ответственность за состояние вселенского православия и за состояние душ человеческих в тех местах и в тех странах, которые находятся в нашей ответственности", - отметил патриарх.

В целом, по его словам, это "хорошая встреча, очень хорошая была атмосфера". "Мы обсудили все те проблемы, которые сегодня стоят на повестке дня. Надеюсь, и дальше будем работать вместе для того, чтобы мир становился лучше", - резюмировал патриарх Кирилл.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПАТРИАРХИ, ВСТРЕЧА, ИТОГИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]