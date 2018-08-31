Патриарх Кирилл выразил надежду на дальнейшую совместную работу с патриархом Варфоломеем

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отказался раскрыть подробности своей беседы с Константинопольским патриархом Варфоломеем, которая прошла в пятницу в Стамбуле.
"Мы обсуждали все вопросы, которые нас волнуют, но, поскольку это была братская беседа, без согласования с Его Святейшеством я не хотел бы посвящать вас в детали", - сказал патриарх Кирилл журналистам перед отлетом в Москву.
При этом он уточнил, что ничего секретного на встрече не было, "ничего такого, что произвело бы какой-то взрыв в сознании".
"Разговор был очень правильный, разговор глав двух Церквей, сознающих ответственность за состояние вселенского православия и за состояние душ человеческих в тех местах и в тех странах, которые находятся в нашей ответственности", - отметил патриарх.
В целом, по его словам, это "хорошая встреча, очень хорошая была атмосфера". "Мы обсудили все те проблемы, которые сегодня стоят на повестке дня. Надеюсь, и дальше будем работать вместе для того, чтобы мир становился лучше", - резюмировал патриарх Кирилл.
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