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Дальнее зарубежье 31.08.2018 15:35

Boeing получил многомиллиардный контракт на создание дронов для ВМС США

Военно-морские силы США приняли решение заключить контракт с Boeing Inc. на разработку дронов для дозаправки топливом самолетов палубной авиации, пишет Dow Jones.

Boeing победила в тендере, который предполагает создание четырех дронов, получивших название MQ-25A Stingray, на сумму $805 млн. Всего ВМС хотят закупить 76 таких дронов на общую сумму около $13 млрд. Ожидается, что первый полет дрон совершит в 2021 году и будет принят на вооружение тремя годами позднее.

Другими участниками тендера были Lockheed Martin и General Atomics, Northrop Grumman решила не участвовать.

В настоящее время функцию дозаправки самолетов в воздухе выполняют самолеты F/A-18, известные как "Шершень" (Hornet), которые также выпускает Boeing.

Акции Boeing растут на 0,3% в ходе предварительных торгов в пятницу. За последние 12 месяцев капитализация компании взлетела на 44%, до более $200 млрд.

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Тэги: США, BOEING, ДРОНЫ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]