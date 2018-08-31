Новым министром нефти Норвегии назначен Хель-Борге Фрайберг

Новым министром нефти и энергетики Норвегии назначен 47-летний Хель-Бёрге Фрайберг (Kjell-Boerge Freiberg) из Партии прогресса, сообщила в пятницу канцелярия премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг.
Он занимал пост заместителя министра нефти в 2015-2017 годах, а потом был избран депутатом Стортинга (норвежского парламента).
Норвежский премьер в очередной провела масштабные перестановки в правительстве, которые, как надеются эксперты, будут последними на ближайшее время.
В четверг ушел в отставку министр нефти и энергетики Норвегии Терье Сёвикнес, выступавший за увеличение объемов бурения и добычи на нефтегазовых месторождениях в Арктике.
Однако у нефтяной отрасли Норвегии нет особого повода для беспокойства: однопартийцы Т.Сёвикнес и Х.-Б.Фрайберг разделяют взгляды на необходимость поддержки этого сектора, пишет Aftenbladet.
По данным норвежского издания Dagens Naeringsliv, Т.Сёвикнес хочет вернуться к политике на уровне органов местного самоуправления. До назначения министром нефти он долгое время был мэром коммуны Ос.
Однако его уход из большой политики связывают и с секс-скандалом: в последние месяцы бурно обсуждалась история почти 20-летней давности о его связи с 16-летней девушкой на молодежном съезде Партии прогресса. Т.Сёвикнесу тогда было около 29 лет. Ее адвокат этим летом обратился в прокуратуру с просьбой возобновить следствие, но прокуратура отказала в разбирательстве "за отсутствием состава уголовного преступления". В июле адвокат оспорил это решение, и сейчас вопрос рассматривает генеральный прокурор Норвегии.
Также из правительства ушел министр транспорта и связи Норвегии Кетиль Сульвик-Ольсен, который решил дать своей супруге возможность построить карьеру. Она получила предложение работать в крупной детской больнице в американском штате Алабама, и теперь супруги вместе с двумя детьми переезжают в США.
Должность К.Сульвика займет министр сельского хозяйства Йон-Георг Дале. В свою очередь, новым министром сельского хозяйства стал депутат Стортинга Бор Хоксруд, который до последних выборов был заместителем министра транспорта.
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